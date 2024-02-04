Зеленского спросили об увольнении Залужного. Ответил, что хочет перезагрузить власть

Президент говорит, что имеет в виду "нечто серьезное", что касается не одного человека, а направления руководства страны

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президента Владимира Зеленского спросили о возможном предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, о котором в последнее время заявляют СМИ. Президент заявил о необходимости перезагрузки власти. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

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"Этот вопрос, касающийся людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно нужна перезагрузка, новое начало", – заявил он.

По словам президента, речь идет о смене ряда государственных руководителей не только в военном секторе.

"Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменим одного человека... Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, уверены в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны обладать правильной положительной энергией... поэтому я говорю о перезагрузке, замене", – заявил Зеленский.

Он отметил, что под этим подразумевает "нечто серьезное", что касается не одного человека, а направления руководства страны.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии о возможной отставке главкома начали писать ведущие мировые медиа.

Спикер президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

опроверг эти сообщения. 2 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "на сегодняшний день нет" документа об отставке Залужного с должности. 4 января советник президента США заявил, что кадровые решения, в частности возможное увольнение главкома ВСУ, – это суверенное право Украины и ее президента.

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