Генерал ФРН про "конфлікт" Зеленського і Залужного: Ознака демократії. Але не на користь обороні

Крістіан Фройдінг (Фото - ЕРА)

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що нібито наявні розбіжності між президентом Володимиром Зеленський і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є показником демократії, проте це йде не на користь обороноздатності держави. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню RND.

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Журналіст запитав німецького генерала, наскільки серйозним є "розрив" між Зеленським і Залужним, зокрема у питанні мобілізації, що наразі викликає "резонанс".

"Ми не можемо зазирнути за куліси. Але, звичайно, ми спостерігаємо за цими дискусіями між військовим і політичним керівництвом. І, звісно, ​​ми бажаємо Україні зберегти ту єдність, яка зробила її сильною у захисті своєї країни в останні місяці та роки. Така дискусія також є ознакою демократичної держави. Але в довгостроковій перспективі це не принесе користі оборонним зусиллям", – сказав Фройдінг.

Коментуючи питання мобілізації, Фройдінг наголосив, що без цього не обійтись – це необхідно на тлі втрат у лавах Сил оборони й потреби у відновленні військ.

Увечері 29 січня низка Telegram-каналів і кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Згодом про це почали писати провідні світові медіа.

Спікер президента Зеленського Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. Аналогічні вкиди були і 2 лютого – нібито рішення щодо звільнення Залужного буде ухвалено на засіданні Ставки. Цього не сталося.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на сьогодні немає документа щодо відставки Залужного з посади.

4 лютого радник президента США заявив, що кадрові рішення, зокрема можливе звільнення головкома ЗСУ, – це суверенне право України та її президента.

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