Зеленський зібрав Ставку. Про "звільнення" Залужного, що розганяли в Telegram, не повідомив

На Ставці доповідав і Залужний – щодо ситуації на фронті на всіх ключових напрямках

Володимир Зеленський (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Глава держави перелічив пʼять питань, що були у фокусі. "Звільнення" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що розганяли у Telegram-каналах, серед них не було.

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Перше питання, що обговорювалося на Ставці, – українське виробництво дронів.

"План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони та забезпечимо його виконання", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що із цього питання доповідали віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров.

За словами президента, загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво.

Друге питання – виробництво та імпорт снарядів.

"Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах", – написав Зеленський.

Третє питання – ситуація на фронті на всіх ключових напрямках.

"Авдіївка – особливо складно. Доповідали головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Сирський. Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили", – зазначив президент.

Четверте питання – фортифікації та нарощування фортифікаційних споруд. Премʼєр Денис Шмигаль доповів щодо фінансування, а Умєров – щодо термінів виконання завдань.

П'яте питання на Ставці – енергетика, відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, системні кроки України.

Низка Telegram-каналів, а також нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомляли, що на сьогоднішньому засіданні Ставки нібито буде ухвалено рішення про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського: мовляв, він офіційно прокоментує чутки.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.

спростував ці повідомлення. 31 січня радник глави ОП Подоляк заявив, що Залужний є частиною вертикалі глави держави, та закликав не спекулювати довкола питання про можливу відставку воєначальника.

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