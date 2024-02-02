Зеленський зібрав Ставку. Про "звільнення" Залужного, що розганяли в Telegram, не повідомив
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Глава держави перелічив пʼять питань, що були у фокусі. "Звільнення" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що розганяли у Telegram-каналах, серед них не було.
Перше питання, що обговорювалося на Ставці, – українське виробництво дронів.
"План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони та забезпечимо його виконання", – заявив Зеленський.
Він зазначив, що із цього питання доповідали віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров.
За словами президента, загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво.
Друге питання – виробництво та імпорт снарядів.
"Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах", – написав Зеленський.
Третє питання – ситуація на фронті на всіх ключових напрямках.
"Авдіївка – особливо складно. Доповідали головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Сирський. Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили", – зазначив президент.
Четверте питання – фортифікації та нарощування фортифікаційних споруд. Премʼєр Денис Шмигаль доповів щодо фінансування, а Умєров – щодо термінів виконання завдань.
П'яте питання на Ставці – енергетика, відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, системні кроки України.
Низка Telegram-каналів, а також нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко повідомляли, що на сьогоднішньому засіданні Ставки нібито буде ухвалено рішення про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.
- 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського: мовляв, він офіційно прокоментує чутки.
- Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.
- 31 січня радник глави ОП Подоляк заявив, що Залужний є частиною вертикалі глави держави, та закликав не спекулювати довкола питання про можливу відставку воєначальника.
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