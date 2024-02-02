Зеленский собрал Ставку. Об "увольнении" Залужного, что разгоняли в Telegram, не сообщил

На Ставке докладывал и Залужный – о ситуации на фронте на всех ключевых направлениях

Владимир Зеленский (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Глава государства перечислил пять вопросов, которые были в фокусе. "Увольнения" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что разгоняли в Telegram-каналах, среди них не было.

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Первый вопрос, который обсуждался на Ставке, – украинское производство дронов.

"План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение", – заявил Зеленский.

Он отметил, что по этому вопросу докладывали вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.

По словам президента, всего на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство.

Второй вопрос – производство и импорт снарядов.

"Тоже увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад – министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах", – написал Зеленский.

Третий вопрос – ситуация на фронте на всех ключевых направлениях.

"Авдеевка – особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие по направлениям – Москалев, Cырский. Спасибо всем украинским воинам, которые держат позиции и уничтожают врага. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше силы", – отметил президент.

Четвертый вопрос – фортификация и наращивание фортификационных сооружений. Премьер Денис Шмыгаль доложил о финансировании, а Умеров – о сроках выполнения задач.

Пятый вопрос на Ставке – энергетика, восстановление после российских ударов, физическая защита энергетики, системные шаги Украины.

Ряд Telegram-каналов, а также нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщали, что на сегодняшнем заседании Ставки якобы будет принято решение об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призывали ждать обращения Зеленского: мол, он официально прокомментирует слухи.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

опроверг эти сообщения. 31 января советник главы ОП Подоляк заявил, что Залужный является частью вертикали главы государства, и призвал не спекулировать вокруг вопроса о возможной отставке военачальника.

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