Генерал Бундесверу: Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів

Німецький генерал Крістіан Фройдінг наголосив, що це необхідно на тлі втрат у лавах Сил оборони й потреби у відновленні військ

Крістіан Фройдінг (Фото - EPA)

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що без додаткової мобілізації Україні не обійтися. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню RND.

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"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів – просто через кількість втрат, наскільки ми бачимо. Але й через те, що війська, деякі з яких на фронті вже 24 місяці, потребують регенерації", – сказав німецький генерал.

Він наголосив, що зараз в Україні обговорюють тип і обсяг мобілізації, це "політичний і "соціальний переговорний процес, в якому також відіграє роль демографічна ситуація в Україні".

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Фройдінг зазначив, що економічній спроможності своєї держави Україна має приділяти стільки ж уваги, скільки її військовому потенціалу.

Відповідаючи на запитання, коли завершиться війна, німецький генерал сказав, що "це закінчиться, коли Україна виграє".

"Я налаштований оптимістично, тому що ми впевнені в тому, що можуть зробити українські Збройні Сили, тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають наполегливість досягти цього, щоб прийти до результату, якого ми всі хочемо", – сказав він.

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками року сказав, що військове командування запропонувало додатково мобілізувати 450 000 – 500 000 осіб. Це коштуватиме державі 500 млрд грн.

26 грудня Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості осіб. Пояснив, що цю цифру військове командування сформувало на 2024 рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, формування нових військових частин і прогнозовані втрати.

21 січня 2024 року Зеленський сказав, що мобілізація, ймовірно, буде меншою, ніж 500 000 осіб.

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