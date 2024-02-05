Генерал бундесвера: Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат

Немецкий генерал Кристиан Фройдинг подчеркнул, что это необходимо на фоне потерь в рядах Сил обороны и потребности в восстановлении войск

Кристиан Фройдинг (Фото - EPA)

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что без дополнительной мобилизации Украине не обойтись. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию RND.

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"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат – просто из-за количества потерь, насколько мы видим. Но и потому, что войска, некоторые из них на фронте уже 24 месяца, нуждаются в регенерации", – сказал немецкий генерал.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине обсуждается тип и объем мобилизации, это "политический и социальный переговорный процесс, в котором также играет роль демографическая ситуация в Украине".

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Фройдинг отметил, что экономической состоятельности своего государства Украина должна уделять столько же внимания, сколько и военному потенциалу.

Отвечая на вопрос, когда завершится война, немецкий генерал сказал, что "это закончится, когда Украина выиграет".

"Я настроен оптимистично, потому что мы уверены в том, что могут сделать украинские Вооруженные Силы, потому что мы уверены в ценности нашей поддержки, потому что мы уверены в единстве партнеров Украины, которые настойчиво стремятся достигнуть этого, чтобы прийти к результату, которого мы все хотим", – сказал он.

19 декабря 2023 года Зеленский на пресс-конференции по итогам года сказал, что военное командование предложило дополнительно мобилизовать 450 000 – 500 000 человек. Это обойдется государству в 500 млрд грн.

26 декабря Залужный заявил, что военное командование не запросило мобилизацию определенного количества людей. Объяснил, что эту цифру военное командование сформировало на 2024 год. Она учитывает покрытие нынешнего некомплекта, формирование новых воинских частей и прогнозируемые потери.

21 января 2024 года Зеленский сказал, что мобилизация, вероятно, будет меньше 500 000 человек.

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