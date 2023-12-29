РФ виявилася "стійкішою", ніж очікували на Заході, але війна її послабить – генерал ФРН
Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що через величезні втрати в особовому складі та техніці армія Росія вийде з війни ослабленою як матеріально, так і в кадрах. Про це він сказав в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.
Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія зазнала величезних людських і матеріальних втрат, і її армія вийде з конфлікту ослабленою, заявив генерал.
"Згідно з даними західної розвідки, 300 000 російських солдатів були вбиті або настільки серйозно поранені, що їх вже неможливо мобілізувати для війни", – сказав Фройдінг.
За інформацією, яку має у своєму розпорядженні бундесвер, Росія також втратила тисячі танків і бойових машин піхоти, додав генерал.
Проте, визнав Фройдінг, Росії вдається і далі поповнювати війська, "включно з використанням в'язнів", а також вкладати "величезні кошти у виробництво зброї".
Загалом Росія, вважає генерал, демонструє більшу стійкість, ніж очікували західні союзники України на початку війни.
"Ми, можливо, не передбачали або не хотіли передбачати, що вони (росіяни. – Ред.) зможуть продовжувати отримувати постачання від союзників", – сказав він.
Раніше Фройдінг заявляв, що Росія, мабуть, "не зважає на втрати у війні".
- 12 грудня 2023 року розвідка США оцінила втрати Росії на війні проти України у 315 000 загиблих та поранених військовослужбовців.
- 26 грудня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що ті, хто говорить про "патову ситуацію" на фронті, не помітили, що за останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту Росії.
Читайте також: Генерал бундесверу: Підтримка ЗСУ – завдання до 2032 року. Повинні протриматися довше за Путіна