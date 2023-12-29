РФ виявилася "стійкішою", ніж очікували на Заході, але війна її послабить – генерал ФРН
Генерал Крістіан Фройдінг (Фото - EPA)

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що через величезні втрати в особовому складі та техніці армія Росія вийде з війни ослабленою як матеріально, так і в кадрах. Про це він сказав в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.

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Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія зазнала величезних людських і матеріальних втрат, і її армія вийде з конфлікту ослабленою, заявив генерал.

"Згідно з даними західної розвідки, 300 000 російських солдатів були вбиті або настільки серйозно поранені, що їх вже неможливо мобілізувати для війни", – сказав Фройдінг.

За інформацією, яку має у своєму розпорядженні бундесвер, Росія також втратила тисячі танків і бойових машин піхоти, додав генерал.

Проте, визнав Фройдінг, Росії вдається і далі поповнювати війська, "включно з використанням в'язнів", а також вкладати "величезні кошти у виробництво зброї".

Загалом Росія, вважає генерал, демонструє більшу стійкість, ніж очікували західні союзники України на початку війни.

"Ми, можливо, не передбачали або не хотіли передбачати, що вони (росіяни. – Ред.) зможуть продовжувати отримувати постачання від союзників", – сказав він.

Раніше Фройдінг заявляв, що Росія, мабуть, "не зважає на втрати у війні".

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