РФ виявилася "стійкішою", ніж очікували на Заході, але війна її послабить – генерал ФРН

Через величезні втрати в особовому складі та техніці армія Росія вийде з війни ослабленою, вважає генерал-майор Крістіан Фройдінг

Генерал Крістіан Фройдінг (Фото - EPA)

Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що через величезні втрати в особовому складі та техніці армія Росія вийде з війни ослабленою як матеріально, так і в кадрах. Про це він сказав в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung.

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Через повномасштабне вторгнення в Україну Росія зазнала величезних людських і матеріальних втрат, і її армія вийде з конфлікту ослабленою, заявив генерал.

"Згідно з даними західної розвідки, 300 000 російських солдатів були вбиті або настільки серйозно поранені, що їх вже неможливо мобілізувати для війни", – сказав Фройдінг.

За інформацією, яку має у своєму розпорядженні бундесвер, Росія також втратила тисячі танків і бойових машин піхоти, додав генерал.

Проте, визнав Фройдінг, Росії вдається і далі поповнювати війська, "включно з використанням в'язнів", а також вкладати "величезні кошти у виробництво зброї".

Загалом Росія, вважає генерал, демонструє більшу стійкість, ніж очікували західні союзники України на початку війни.

"Ми, можливо, не передбачали або не хотіли передбачати, що вони (росіяни. – Ред.) зможуть продовжувати отримувати постачання від союзників", – сказав він.

Раніше Фройдінг заявляв, що Росія, мабуть, "не зважає на втрати у війні".

12 грудня 2023 року розвідка США оцінила втрати Росії на війні проти України у 315 000 загиблих та поранених військовослужбовців.

26 грудня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що ті, хто говорить про "патову ситуацію" на фронті, не помітили, що за останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту Росії.

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