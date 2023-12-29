РФ оказалась "более устойчивой", чем ожидали на Западе, но война ее ослабит – генерал ФРГ
Генерал Кристиан Фройдинг (Фото - EPA)

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что из-за огромных потерь в личном составе и технике армия Россия выйдет из войны ослабленной как в материальном, так и в кадровом отношении. Об этом он сказал в интервью Sueddeutsche Zeitung

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Из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла огромные человеческие и материальные потери, и ее армия выйдет из конфликта ослабленной, заявил генерал.

"Согласно данным западной разведки, 300 000 российских солдат были убиты или настолько серьезно ранены, что их уже невозможно мобилизовать для войны", – сказал Фройдинг.

По информации, которой располагает бундесвер, Россия также лишилась тысяч танков и боевых машин пехоты, добавил генерал.

Тем не менее, признал Фройдинг, России удается продолжать пополнять войска, "включая использование заключенных", а также вкладывать "огромные средства в производство оружия".

В целом Россия, считает генерал, демонстрирует большую устойчивость, чем ожидали западные союзники Украины в начале войны.

"Мы, возможно, не предвидели или не хотели предвидеть, что они (россияне. – Ред.) смогут продолжать получать поставки от союзников", – сказал он.

Ранее Фройдинг заявлял, что Россия, видимо, "не считается с потерями в войне"

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Германиявойнапотери РФКристиан Фройдинг