РФ оказалась "более устойчивой", чем ожидали на Западе, но война ее ослабит – генерал ФРГ

Из-за огромных потерь в личном составе и технике армия Россия выйдет из войны ослабленной, считает генерал-майор Кристиан Фройдинг

Генерал Кристиан Фройдинг (Фото - EPA)

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что из-за огромных потерь в личном составе и технике армия Россия выйдет из войны ослабленной как в материальном, так и в кадровом отношении. Об этом он сказал в интервью Sueddeutsche Zeitung.

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Из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла огромные человеческие и материальные потери, и ее армия выйдет из конфликта ослабленной, заявил генерал.

"Согласно данным западной разведки, 300 000 российских солдат были убиты или настолько серьезно ранены, что их уже невозможно мобилизовать для войны", – сказал Фройдинг.

По информации, которой располагает бундесвер, Россия также лишилась тысяч танков и боевых машин пехоты, добавил генерал.

Тем не менее, признал Фройдинг, России удается продолжать пополнять войска, "включая использование заключенных", а также вкладывать "огромные средства в производство оружия".

В целом Россия, считает генерал, демонстрирует большую устойчивость, чем ожидали западные союзники Украины в начале войны.

"Мы, возможно, не предвидели или не хотели предвидеть, что они (россияне. – Ред.) смогут продолжать получать поставки от союзников", – сказал он.

Ранее Фройдинг заявлял, что Россия, видимо, "не считается с потерями в войне".

12 декабря 2023 года разведка США оценила потери России в войне против Украины в 315 000 погибших и раненых военнослужащих.

26 декабря министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что те, кто говорит о "патовой ситуации" на фронте, не заметили, что за последние четыре месяца уничтожено 20% Черноморского флота России.

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