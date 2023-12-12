Отбросили армию Путина на 18 лет назад. Разведка США раскрыла военные потери РФ – Reuters

Потери Москвы в личном составе и бронетехнике отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад, говорится в рассекреченном отчете

Оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Соединенные Штаты Америки оценили потери России на войне против Украины в 315 000 погибших и раненых военнослужащих. Они откинули военную модернизацию Кремля на 18 лет назад. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседника, который знаком с рассекреченным отчетом разведки США.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В рассекреченном отчете американской разведки отметили, что война в Украине стоила России 315 000 убитых и раненых военнослужащих.

В разведке подчеркнули, что это почти 90% личного состава, который РФ имела на момент вторжения в Украину.

Читайте также: ВСУ: Под Авдеевкой более 40 000 россиян. Много обморожений, едят снег, но идут вперед

В докладе также оценивается, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике, причиненные украинским военным, отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад, добавил собеседник.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 12 декабря 2023 года за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 340 650 военных.

Также по данным США, с октября 2023 года, с начала активизации наступательных действий россиян на Авдеевском направлении, ВСУ уничтожили более 13 000 российских солдат.

Читайте также: Зеленский заявил, что ВСУ зашли в Горловку. Город оккупирован с 2014 года