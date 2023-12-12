Отбросили армию Путина на 18 лет назад. Разведка США раскрыла военные потери РФ – Reuters
Соединенные Штаты Америки оценили потери России на войне против Украины в 315 000 погибших и раненых военнослужащих. Они откинули военную модернизацию Кремля на 18 лет назад. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседника, который знаком с рассекреченным отчетом разведки США.
В рассекреченном отчете американской разведки отметили, что война в Украине стоила России 315 000 убитых и раненых военнослужащих.
В разведке подчеркнули, что это почти 90% личного состава, который РФ имела на момент вторжения в Украину.
Читайте также: ВСУ: Под Авдеевкой более 40 000 россиян. Много обморожений, едят снег, но идут вперед
В докладе также оценивается, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике, причиненные украинским военным, отбросили российскую военную модернизацию на 18 лет назад, добавил собеседник.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 12 декабря 2023 года за время полномасштабного вторжения российская армия потеряла 340 650 военных.
- Также по данным США, с октября 2023 года, с начала активизации наступательных действий россиян на Авдеевском направлении, ВСУ уничтожили более 13 000 российских солдат.
Читайте также: Зеленский заявил, что ВСУ зашли в Горловку. Город оккупирован с 2014 года