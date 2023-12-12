Відкинули армію Путіна на 18 років назад. Розвідка США розкрила воєнні втрати РФ – Reuters
Сполучені Штати Америки оцінили втрати Росії на війні проти України в 315 000 загиблих і поранених військовослужбовців. Вони відкинули військову модернізацію Кремля на 18 років назад. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням співрозмовника, знайомого з розсекреченим звітом розвідки США.
У розсекреченому звіті американської розвідки зазначили, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 вбитих і поранених військовослужбовців.
У розвідці наголосили, що це майже 90% особового складу, який РФ мала на момент вторгнення в Україну.
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У доповіді також оцінюється, що втрати Москви в особовому складі та бронетехніці, завдані українським військовим, відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад, додав співрозмовник.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 12 грудня 2023 року, за час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 340 650 військових.
- Також за даними США, з жовтня 2023 року, від початку активізації наступальних дій росіян на Авдіївському напрямку, ЗСУ знищили понад 13 000 російських солдатів.
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