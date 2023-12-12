Відкинули армію Путіна на 18 років назад. Розвідка США розкрила воєнні втрати РФ – Reuters

Втрати Москви в особовому складі та бронетехніці, завдані українським військовим, відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад, йдеться у розсекреченому звіті

Окупант (Фото: ресурс окупантів)

Сполучені Штати Америки оцінили втрати Росії на війні проти України в 315 000 загиблих і поранених військовослужбовців. Вони відкинули військову модернізацію Кремля на 18 років назад. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням співрозмовника, знайомого з розсекреченим звітом розвідки США.

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У розсекреченому звіті американської розвідки зазначили, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 вбитих і поранених військовослужбовців.

У розвідці наголосили, що це майже 90% особового складу, який РФ мала на момент вторгнення в Україну.

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У доповіді також оцінюється, що втрати Москви в особовому складі та бронетехніці, завдані українським військовим, відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад, додав співрозмовник.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 12 грудня 2023 року, за час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 340 650 військових.

Також за даними США, з жовтня 2023 року, від початку активізації наступальних дій росіян на Авдіївському напрямку, ЗСУ знищили понад 13 000 російських солдатів.

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