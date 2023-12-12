Зеленський заявив, що ЗСУ зайшли до Горлівки. Місто окуповане з 2014 року — відео

Українські воїни встановили державний прапор над одним із териконів у межах Горлівки

Терикон у Горлівці (Фото: скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України відбили у росіян терикон в тимчасово окупованій Горлівці. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, штурмова група 24 окремої механізованої королівської бригади імені короля Данила відбила терикон в межах Горлівки та захопила позиції ворога.

Він зазначив, що незважаючи на складні умови, над териконом встановлено український прапор.

Ймовірно, йдеться про терикон шахти "Гагаріна" на західній околиці Горлівки.

Терикон позначений жовтим контуром (Карта: googlemaps.com)

Глава держави оприлюднив відео із горлівським териконом.

Про те, що Силам оборони вдалося взяти позиції в Горлівці, ще кілька тижнів тому писали українські канали та російські пропагандисти, але офіційного підтвердження цьому не було.

Місто в Донецькій області окуповане армією РФ з 2014 року.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати в його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, упродовж листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не враховує втрати і має можливість підтягувати резерви.

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