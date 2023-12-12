Зеленский заявил, что ВСУ зашли в Горловку. Город оккупирован с 2014 года — видео

Украинские воины установили государственный флаг над одним из терриконов в пределах Горловки

Террикон в Горловке (Фото: скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины отбили у россиян террикон во временно оккупированной Горловке. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, штурмовая группа 24 отдельной механизированной королевской бригады имени короля Даниила отбила террикон в пределах Горловки и захватила позиции врага.

Он отметил, что несмотря на сложные условия, над терриконом установлен украинский флаг.

Вероятно, речь идет о терриконе шахты "Гагарина" на западной окраине Горловки.

Террикон отмечен желтым контуром (Карта: googlemaps.com)

Глава государства обнародовал видео с горловским терриконом.

О том, что Силам обороны удалось взять позиции в Горловке, еще несколько недель назад писали украинские каналы и российские пропагандисты, но официального подтверждения этому не было.

Город в Донецкой области оккупирован армией РФ с 2014 года.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не учитывает потери и имеет возможность подтягивать резервы.

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