ЗСУ: РФ пішла вперед під Авдіївкою і Мар'їнкою – з колонами техніки, зокрема і нової

За словами речника ЗСУ Штупуна, окупанти наразі кидають в бій техніку, проте особовий склад РФ вже підтягують часом навіть без екіпірування

Ілюстративне фото: ДШВ

Російські окупанти активізувались на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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"Дуже відчувається [посилення бойових дій з боку РФ]. Ворог пішов уперед, вчора розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки – як на Авдіївському, так і на Мар’їнському напрямках. Активно застосовував авіацію, скидав керовані авіабомби", – сказав речник ЗСУ.

За словами Штупуна, поблизу Авдіївки росіяни намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні.

"Йдуть колонами бронетехніки. Тобто і танки, і БМП, і БТРи. За вчора наші воїни знищили 11 російських танків та 15 бронемашин – це повністю знищили. Ще є пошкоджена техніка, яку потім допалюють наші аеророзвідники", – повідомив речник ЗСУ.

За його словами, це як стара техніка на кшталт бронетранспортерів МТ-ЛБ, так і нова – наприклад, "досить рідкісні як для Росії" БТР-90, нові бронемашини. На Запорізькому напрямку нещодавно було знищено російську БМД-4 2015-2016 років випуску.

"Ворог кидає вперед не тільки старе, але вже й нове", – сказав Штупун.

Він зазначив, що росіяни продовжують підтягувати резерви, але вже фіксуються випадки, коли для поповнення втрат прибуває неекіпірований особовий склад, який змушений знімати шоломи, бронежилети та інші засоби захисту зі своїх поранених та вбитих.

Речник ЗСУ наголосив, що "навала наразі триває". Сьогодні вже було відбито 36 атак росіян східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, а також в районі Первомайського та Невельського.

В районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Сили оборони сьогодні відбили 12 атак окупантів.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не зважає на втрати й має змогу підтягувати резерви.

За словами Сирського, втрати ЗСУ в районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута приблизно у вісім разів менші за російські.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили близько 339 850 окупантів.

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