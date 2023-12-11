Генерал Сирський: РФ хоче заблокувати Куп'янськ, втрати ЗСУ приблизно у вісім разів менші

Втрати Збройних Сил України в районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута приблизно у вісім разів менші за російські

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Російські окупанти цілодобово наступають у районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута, зазнають значних втрат. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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За його словами, щоб створити умови для блокування Куп'янська, ворог намагається взяти Синьківку силами штурмових рот, стягує резерви.

Також росіяни активно наступають у районах Новоселівського, Стельмахівки, Лимана Першого та Сіверська. Під Кремінною намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець та в районі Серебрянського лісництва.

Безрезультатними були штурми у напрямку Житлівки та Тернів, постійно перекидають підрозділи для доукомплектування штурмовиків.

Під Бахмутом атаки ведуть десантники, спецпризначенці та 200 окрема мотострілецька бригада Північного флоту РФ. Сирський заявив, що, попри постійні штурми окупантів, українські воїни тримають позиції.

"Командири та штаби всіх рівнів цілодобово у взаємодії з частинами та підрозділами інших видів Збройних Сил України, проводять аналіз оперативної ситуації та розробляють ефективні способи подальшого знищення ворога", – зазначив генерал.

Воєначальник підкреслив, що втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів більші за українські, але противник все одно робить ставку на живу силу.

Він сказав, що на відміну від армії РФ українські підрозділи намагаються досягти успіхів, застосовуючи тактику, точність артилерії, мінометів, удари дронами та стрілецької зброї.

Один зі спікерів ЗСУ 8 грудня розповів, що на Авдіївському напрямку армія РФ зосередила понад 40 000 окупантів і на тлі значних втрат постійно підтягує резерви з підрозділів "Шторм-Z" та нещодавно мобілізованих. Командування іноді залишає їх навіть без провізії, але ті йдуть у бій.

На сході, за словами іншого представника ЗСУ, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не зважає на втрати й має можливість підтягувати резерви.

У 59-й бригаді кажуть, що в районі Авдіївки ворог застосовує велику кількість безпілотників різних типів, серед них дрони-камікадзе "Ланцет" та БпЛА-розвідники "Орлан", які "висять у небі весь час".

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