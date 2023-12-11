Генерал Сырский: РФ хочет заблокировать Купянск, потери ВСУ примерно в восемь раз меньше

Потери Вооруженных Сил Украины в районах Купянска, Кременной и Бахмута примерно в восемь раз меньше российских

Александр Сырский (Фото: ОП)

Российские оккупанты круглосуточно наступают в районах Купянска, Кременной и Бахмута, несут значительные потери. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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По его словам, чтобы создать условия для блокирования Купянска, враг пытается взять Синьковку силами штурмовых рот, стягивает резервы.

Также россияне активно наступают в районах Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого и Северска. Под Кременной пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец и в районе Серебрянского лесничества.

Безуспешными были штурмы в направлении Житловки и Тернов, постоянно перебрасывают подразделения для доукомплектования штурмовиков.

Под Бахмутом атаки ведут десантники, спецназ и 200 отдельная мотострелковая бригада Северного флота РФ. Сырский заявил, что несмотря на постоянные штурмы оккупантов, украинские воины держат позиции.

"Командиры и штабы всех уровней круглосуточно во взаимодействии с частями и подразделениями других видов Вооруженных Сил Украины, проводят анализ оперативной обстановки и разрабатывают эффективные способы дальнейшего уничтожения врага", — отметил генерал.

Военачальник подчеркнул, что потери россиян погибшими примерно в восемь раз больше украинских, но противник все равно делает ставку на живую силу.

Он сказал, что в отличие от армии РФ украинские подразделения пытаются добиться успехов за счет тактики, точности артиллерии, минометов, ударов дронами и стрелкового оружия.

Один из спикеров ВСУ 8 декабря рассказал, что на Авдеевском направлении армия РФ сосредоточила более 40 000 оккупантов и на фоне значительных потерь постоянно подтягивает резервы из подразделений "Шторм-Z" и недавно мобилизованных. Командование иногда оставляет их даже без провизии, но те все равно идут в бой.

На востоке, по словам другого представителя ВСУ, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.

В 59-й бригаде говорят, что в районе Авдеевки враг применяет большое количество беспилотников разных типов, среди них дроны-камикадзе "Ланцет" и БпЛА-разведчики "Орлан", которые "висят в небе все время".

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