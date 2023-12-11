Генерал Сырский: РФ хочет заблокировать Купянск, потери ВСУ примерно в восемь раз меньше
Российские оккупанты круглосуточно наступают в районах Купянска, Кременной и Бахмута, несут значительные потери. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
По его словам, чтобы создать условия для блокирования Купянска, враг пытается взять Синьковку силами штурмовых рот, стягивает резервы.
Также россияне активно наступают в районах Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого и Северска. Под Кременной пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец и в районе Серебрянского лесничества.
Безуспешными были штурмы в направлении Житловки и Тернов, постоянно перебрасывают подразделения для доукомплектования штурмовиков.
Под Бахмутом атаки ведут десантники, спецназ и 200 отдельная мотострелковая бригада Северного флота РФ. Сырский заявил, что несмотря на постоянные штурмы оккупантов, украинские воины держат позиции.
"Командиры и штабы всех уровней круглосуточно во взаимодействии с частями и подразделениями других видов Вооруженных Сил Украины, проводят анализ оперативной обстановки и разрабатывают эффективные способы дальнейшего уничтожения врага", — отметил генерал.
Военачальник подчеркнул, что потери россиян погибшими примерно в восемь раз больше украинских, но противник все равно делает ставку на живую силу.
Он сказал, что в отличие от армии РФ украинские подразделения пытаются добиться успехов за счет тактики, точности артиллерии, минометов, ударов дронами и стрелкового оружия.
- Один из спикеров ВСУ 8 декабря рассказал, что на Авдеевском направлении армия РФ сосредоточила более 40 000 оккупантов и на фоне значительных потерь постоянно подтягивает резервы из подразделений "Шторм-Z" и недавно мобилизованных. Командование иногда оставляет их даже без провизии, но те все равно идут в бой.
- На востоке, по словам другого представителя ВСУ, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.
- В 59-й бригаде говорят, что в районе Авдеевки враг применяет большое количество беспилотников разных типов, среди них дроны-камикадзе "Ланцет" и БпЛА-разведчики "Орлан", которые "висят в небе все время".
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