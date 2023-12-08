Авдіївка. ЗСУ: Таких боїв не було за всю війну, багато "Ланцетів". Хочуть пройти за будь-яку ціну

Майор Цехоцький заявив, що таких інтенсивних боїв не було за весь час повномасштабної війни

Бої під Авдіївкою (Фото: скриншот з відео 47 ОМБр)

У районі Авдіївки цілодобово тривають запеклі штурми росіян, попри похолодання та снігопад. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог застосовує велику кількість безпілотників різних типів, серед них дрони-камікадзе "Ланцет" і БПЛА-розвідники "Орлан", які "висять у небі весь час".

"За будь-яку ціну намагаються виконати завдання. Таких інтенсивних боїв за всю війну було не видно, щоб вони кидали стільки сил на одне завдання. Гонять усіх, велика кількість відмовляється йти в атаки, їх залякують і шантажують. Все одно йдуть", – сказав Цехоцький.

Він зазначив, що зараз Авдіївку штурмують терористи ДНР, карні злочинці із загонів "Шторм-Z" і мобілізовані з низькою підготовкою, яких відправляють у постійні піхотні атаки малими групами.

Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 і Ка-52.

Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка у перший день зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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