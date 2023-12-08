Авдеевка. ВСУ: Таких боев не было за всю войну, много "Ланцетов". Хотят пройти любой ценой

Майор Цехоцкий заявил, что таких интенсивных боев не было за все время полномасштабной войны

Бои под Авдеевкой (Фото: скриншот с видео 47 ОМБр)

В районе Авдеевки круглосуточно продолжаются ожесточенные штурмы россиян, несмотря на похолодание и снегопад. Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг применяет большое количество беспилотников разных типов, включая дроны-камикадзе "Ланцет" и БПЛА-разведчики "Орлан", которые "висят в небе все время".

"Любой ценой пытаются выполнить задачи. Таких интенсивных боев за всю войну было не видно, чтобы они бросали столько сил на одну задачу. Гонят всех, большое количество отказывается идти в атаки, их запугивают и шантажируют. Все равно идут", — сказал Цехоцкий.

Он отметил, что сейчас Авдеевку штурмуют террористы ДНР, уголовники из отрядов "Шторм-Z" и мобилизованные с низкой подготовкой, которых отправляют в постоянные пехотные атаки малыми группами.

Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.

Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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