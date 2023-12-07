На Авдіївському напрямку знищено групу окупантів під час спроби росіян завести підкріплення. Про це повідомили Сили спецоперацій і опублікували відео.

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В ССО повідомили, що воїни восьмого полку за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на передові позиції.

"По ворогу було оперативно завдавано нищівного удару. Унаслідок професійних дій операторів ССО вісьмох окупантів знищено, ще один зазнав поранень", – йдеться в повідомленні.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

Генерал Тарнавський сьогодні повідомив, що російські загарбники другу добу поспіль активно використовують дрони-камікадзе та авіацію, а також збільшили кількість боєзіткнень.

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