На Авдеевском направлении уничтожена группа оккупантов во время попытки россиян завести подкрепление. Об этом сообщили Силы спецопераций и опубликовали видео.

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В ССО сообщили, что воины восьмого полка с помощью коптера с тепловизионным видением зафиксировали попытку противника завести подкрепление на передовые позиции.

"По врагу был оперативно нанесен сокрушительный удар. В результате профессиональных действий операторов ССО восемь оккупантов уничтожены, еще один получил ранения", – говорится в сообщении.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за количественного преимущества.

Генерал Тарнавский сегодня сообщил, что российские захватчики вторые сутки подряд активно используют дроны-камикадзе и авиацию, а также увеличили количество боестолкновений.

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