Росіяни два дні поспіль активно застосовують дрони та авіацію на півдні – Тарнавський

Втрати Росіян на півдні за добу склали 513 окупантів та 45 одиниць військової техніки

Су-25 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники другу добу поспіль активно використовують дрони-камікадзе та авіацію, а також збільшили кількість боєзіткнень. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Другу добу поспіль окупанти активно використовують дрони-камікадзе та авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 13 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення та здійснив 743 артобстріли", – написав він.

Сили оборони ліквідували 513 окупантів, зазначив командувач.

Тарнавський повідомив, що захисники знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан", загалом на напрямку знищено 45 одиниць військової техніки: шість танків, 12 бойових бронемашин, один засіб протиповітряної оборони та п'ять артилерійських систем.

Сили оборони успішно відбили 34 атаки росіян східніше Новобахмутівки та в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького і Первомайського, підсумував військовий.

Карта: Deepstate

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що впродовж останньої доби російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького, Роботиного та Вербового.

3 грудня Тарнавський написав, що лише на Таврійському напрямку росіяни за добу втратили 440 осіб та дев'ять одиниць техніки, вони знизили активність своєї авіації та активізували піхотні атаки.

5 грудня командувач повідомив, що у районі Авдіївки російські окупанти продовжують запеклі піхотні атаки, відновили застосування авіації.

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