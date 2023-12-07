Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта

Ворог атакує по всьому фронту, за добу сталося 91 бойове зіткнення, ЗСУ відбили понад 30 штурмів Авдіївки

Українська РСЗВ (Фото: 47 ОМБр)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 91 бойове зіткнення.

У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районі Синьківки.

Поблизу Кремінної ЗСУ відбили шість штурмів у районах Тернів, Веселого та Роздолівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 12 атак у районах Богданівки, Кліщіївки й Андріївки, водночас продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 34 штурми в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Також відбито 17 атак у районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Невдалим був штурм біля Новодонецького.

У Запорізькій області відбито шість атак у районах Вербового, Новопрокопівки та Роботиного. У напрямку Мелітополя продовжуються активні дії для виснаження ворога.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, удару по пункту управління та трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи уразили вертоліт, ЗРК, три райони зосередження армії РФ, склад боєприпасів і дві одиниці артилерії.

Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 та Ка-52.

Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліцейськими Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка у перший день зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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