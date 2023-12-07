Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта
Українська РСЗВ (Фото: 47 ОМБр)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 91 бойове зіткнення.

У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районі Синьківки.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта

Поблизу Кремінної ЗСУ відбили шість штурмів у районах Тернів, Веселого та Роздолівки.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта

Під Бахмутом українські воїни відбили 12 атак у районах Богданівки, Кліщіївки й Андріївки, водночас продовжують штурми на південному фланзі.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 34 штурми в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Також відбито 17 атак у районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Невдалим був штурм біля Новодонецького.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта

У Запорізькій області відбито шість атак у районах Вербового, Новопрокопівки та Роботиного. У напрямку Мелітополя продовжуються активні дії для виснаження ворога.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили.

Генштаб: Росія наступає від Куп'янська до Херсонщини, десятки штурмів на Авдіївку — карта

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й техніки, удару по пункту управління та трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи уразили вертоліт, ЗРК, три райони зосередження армії РФ, склад боєприпасів і дві одиниці артилерії.

  • Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 та Ка-52.
  • Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліцейськими Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка у перший день зими.
  • WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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