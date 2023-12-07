Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта
Украинская РСЗО (Фото: 47 ОМБр)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение. 

В направлении Купянска отбито семь атак в районе Синьковки.

Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта

Вблизи Кременной ВСУ отбили шесть штурмов в районах Тернов, Веселого и Раздоловки. 

Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта

Под Бахмутом украинские воины отбили 12 атак в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжают штурмы на южном фланге. 

Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 34 штурма в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского. 

Также отбито 17 атак в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Неудачным был штурм возле Новодонецкого. 

Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта

В Запорожской области отбито шесть атак в районах Вербового, Новопрокоповки и Работино. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия для истощения врага. 

Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы. 

Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили вертолет, ЗРК, три района сосредоточения армии РФ, склад боеприпасов и две единицы артиллерии. 

  • Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
  • WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

Читайте также: Авдеевка. ВСУ: Из-за непогоды меньше дронов оккупантов, но больше авиаударов

войнаДонбассавдеевказапорожская областьнаступлениеХерсонская областьпотериМарьинкабахмутгенштабкупянскКременнаяРаботиноВербовоелевый берег Днепра