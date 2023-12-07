Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение.
В направлении Купянска отбито семь атак в районе Синьковки.
Вблизи Кременной ВСУ отбили шесть штурмов в районах Тернов, Веселого и Раздоловки.
Под Бахмутом украинские воины отбили 12 атак в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжают штурмы на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 34 штурма в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.
Также отбито 17 атак в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Неудачным был штурм возле Новодонецкого.
В Запорожской области отбито шесть атак в районах Вербового, Новопрокоповки и Работино. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия для истощения врага.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили вертолет, ЗРК, три района сосредоточения армии РФ, склад боеприпасов и две единицы артиллерии.
- Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.
- Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.
- WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
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