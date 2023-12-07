Генштаб: Россия наступает от Купянска до Херсона, десятки штурмов на Авдеевку — карта

Враг атакует по всему фронту, за сутки произошло 91 боевое столкновение, ВСУ отбили более 30 штурмов Авдеевки

Украинская РСЗО (Фото: 47 ОМБр)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 91 боевое столкновение.

В направлении Купянска отбито семь атак в районе Синьковки.

Вблизи Кременной ВСУ отбили шесть штурмов в районах Тернов, Веселого и Раздоловки.

Под Бахмутом украинские воины отбили 12 атак в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 34 штурма в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

Также отбито 17 атак в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки. Неудачным был штурм возле Новодонецкого.

В Запорожской области отбито шесть атак в районах Вербового, Новопрокоповки и Работино. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия для истощения врага.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, удар по пункту управления и три удара по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили вертолет, ЗРК, три района сосредоточения армии РФ, склад боеприпасов и две единицы артиллерии.

Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.