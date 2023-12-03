Окупанти на півдні зазнають втрат, знизили активність авіації – Тарнавський

Командувач: Тільки на Таврійському напрямку РФ за добу втратила 440 осіб, знизила активність своєї авіації та активізувала піхотні атаки

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Лише на Таврійському напрямку росіяни за добу втратили 440 осіб та дев'ять одиниць техніки, вони знизили активність своєї авіації та активізували піхотні атаки. Про це повідомив командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський.

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Як повідомив командувач, активність піхоти окупантів знову збільшилася – сталося 55 бойових зіткнень.

"За добу ворог втратив 440 людей живої сили та дев'ять одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон", – написав Тарнавський.

При цьому, за його словами, активність ворожої авіації невисока – за добу зафіксовано п'ять авіаударів. Також уночі ворог скидав керовані авіабомби на Донецьку область.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямах ЗСУ тримають оборону. Відбито 25 атак росіян у районах Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки. На Мар'їнському напрямі відбито 11 атак – у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Мапа – Deepstate

На Запорізькому напрямку противник зробив 12 разів безуспішних спроб відновити втрачені позиції на південь від Роботине і на захід від Вербового.

Мапа – Deepstate

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямі, наголосив командувач.

Вранці Генштаб ЗСУ повідомляв, що армія Росії протягом 2 грудня втратила 930 військових.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію , але помилився.

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