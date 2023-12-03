Росія за добу втратила майже 1000 солдатів: дані Генштабу ЗСУ
Армія Росії протягом 2 грудня втратила 930 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 332 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 332040 (+930) осіб;
→ танків – 5575 (+4);
→ бойових броньованих машин – 10396 (+11);
→ артилерійських систем – 7949 (+8);
→ РСЗВ – 913 (0);
→ засобів ППО – 602 (0);
→ літаків – 323 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1);
→ крилатих ракет – 1569 (+1);
→ кораблів/катерів – 22 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки й автоцистерн – 10432 (+22);
→ спецтехніки – 1140 (+2).
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.
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