Росія за добу втратила майже 1000 солдатів: дані Генштабу ЗСУ

Втрати російських військ в Україні станом на 4 листопада перевищили 332 000 осіб, за оцінками Генерального штабу ЗСУ

Фото: пресслужба Офісу президента

Армія Росії протягом 2 грудня втратила 930 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 332 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 332040 (+930) осіб;

→ танків – 5575 (+4);

→ бойових броньованих машин – 10396 (+11);

→ артилерійських систем – 7949 (+8);

→ РСЗВ – 913 (0);

→ засобів ППО – 602 (0);

→ літаків – 323 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1);

→ крилатих ракет – 1569 (+1);

→ кораблів/катерів – 22 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 10432 (+22);

→ спецтехніки – 1140 (+2).

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.

Читайте також: Межі немає. Втрати російської армії перевищили 300 000 – чому це не зупиняє РФ