Россия за сутки потеряла около 1000 солдат: данные Генштаба ВСУ

Потери российских войск в Украине на 4 ноября превысили 332 000 человек, по оценке Генерального штаба ВСУ

Фото: пресс-служба Офиса президента

Армия России в течение 2 декабря потеряла 930 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 332 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 332 040 (+930) человек;

→ танков – 5575 (+4);

→ боевых бронированных машин – 10 396 (+11);

→ артиллерийских систем – 7949 (+8);

→ РСЗО – 913 (0);

→ средств ПВО – 602 (0);

→ самолетов – 323(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1);

→ крылатых ракет – 1569 (+1);

→ кораблей/катеров – 22 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 10 432 (+22);

→ спецтехники – 1140 (+2).

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.

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