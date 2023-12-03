Россия за сутки потеряла около 1000 солдат: данные Генштаба ВСУ
Армия России в течение 2 декабря потеряла 930 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 332 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 332 040 (+930) человек;
→ танков – 5575 (+4);
→ боевых бронированных машин – 10 396 (+11);
→ артиллерийских систем – 7949 (+8);
→ РСЗО – 913 (0);
→ средств ПВО – 602 (0);
→ самолетов – 323(0);
→ вертолетов – 324 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1);
→ крылатых ракет – 1569 (+1);
→ кораблей/катеров – 22 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 10 432 (+22);
→ спецтехники – 1140 (+2).
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.
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