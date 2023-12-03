Оккупанты на юге несут потери, снизили активность авиации – Тарнавский

Командующий: Только на Таврическом направлении РФ за сутки потеряла 440 человек, снизила активность своей авиации и активизировала пехотные атаки

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Только на Таврическом направлении россияне за сутки потеряли 440 человек и девять единиц техники, они снизили активность своей авиации и активизировали пехотные атаки. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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Как сообщил командующий, активность пехоты оккупантов снова увеличилась – произошли 55 боевых столкновений.

"За сутки враг потерял 440 человек живой силы и девять единиц военной техники. Около десятка оккупантов сдались в плен", – написал Тарнавский.

При этом, по его словам, активность вражеской авиации невысока – за сутки зафиксированы пять авиаударов. Также ночью враг сбрасывал управляемые авиабомбы на Донецкую область.

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ держат оборону. Отражены 25 атак россиян в районах Степного, Первомайского, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и восточнее Новобахмутовки. На Марьинском направлении отражены 11 атак – в районах Марьинки и Новомихайловки.

Карта – Deepstate

На Запорожском направлении противник предпринял 12 раз безуспешных попыток восстановить утраченные позиции южнее Роботино и к западу от Вербового.

Карта – Deepstate

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, отметил командующий.

Утром Генштаб ВСУ сообщал, что армия России в течение 2 декабря потеряла 930 военных.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.

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