Россияне два дня подряд активно применяют дроны и авиацию на юге – Тарнавский

Потери Россиян на юге за сутки составили 513 оккупантов и 45 единиц военной техники

Су-25 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики вторые сутки активно используют дроны-камикадзе и авиацию, а также увеличили количество боестолкновений. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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"Вторые сутки подряд оккупанты активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений. В общей сложности в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела", – написал он.

Силы обороны ликвидировали 513 оккупантов, отметил командующий.

Тарнавский сообщил, что защитники уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", всего на направлении уничтожено 45 единиц военной техники: шесть танков, 12 боевых бронемашин, одно средство противовоздушной обороны и пять артиллерийских систем.

Силы обороны успешно отразили 34 атаки россиян восточнее Новобахмутовки и в районах Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского, подытожил военный.

Карта: Deepstate

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что на протяжении последних суток российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работина и Вербового.

3 декабря Тарнавский написал, что только на Таврическом направлении россияне за сутки потеряли 440 человек и девять единиц техники, они снизили активность своей авиации и активизировали пехотные атаки.

5 декабря командующий сообщил, что в районе Авдеевки российские оккупанты продолжают ожесточенные пехотные атаки, возобновили применение авиации.

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