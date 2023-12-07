Россияне два дня подряд активно применяют дроны и авиацию на юге – Тарнавский
Российские захватчики вторые сутки активно используют дроны-камикадзе и авиацию, а также увеличили количество боестолкновений. Об этом сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.
"Вторые сутки подряд оккупанты активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений. В общей сложности в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела", – написал он.
Силы обороны ликвидировали 513 оккупантов, отметил командующий.
Тарнавский сообщил, что защитники уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", всего на направлении уничтожено 45 единиц военной техники: шесть танков, 12 боевых бронемашин, одно средство противовоздушной обороны и пять артиллерийских систем.
Силы обороны успешно отразили 34 атаки россиян восточнее Новобахмутовки и в районах Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского, подытожил военный.
- Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что на протяжении последних суток российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого, Работина и Вербового.
- 3 декабря Тарнавский написал, что только на Таврическом направлении россияне за сутки потеряли 440 человек и девять единиц техники, они снизили активность своей авиации и активизировали пехотные атаки.
- 5 декабря командующий сообщил, что в районе Авдеевки российские оккупанты продолжают ожесточенные пехотные атаки, возобновили применение авиации.
Читайте также: Авдеевка. ВСУ: Из-за непогоды меньше дронов оккупантов, но больше авиаударов