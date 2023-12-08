ЗСУ: Під Авдіївкою понад 40 000 росіян. Багато обморожень, їдять сніг, але йдуть вперед

Речник ЗСУ розповів, що з боку російського командування ставлення до окупантів на Авдіївському напрямку "як до тварин", але ті все одно йдуть у бій

Російські окупанти (Фото: EPA)

На Авдіївському напрямку армія РФ наразі зосередила понад 40 000 окупантів і на тлі значних втрат постійно підтягує резерви з-поміж підрозділів "Шторм-Z" та свіжомобілізованих. Командування інколи залишає їх навіть без провізії, але ті все одно йдуть у бій. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Він зазначив, що на Авдіївському напрямку РФ наразі зосередила близько 40 000 окупантів, "навіть трошки більше".

"Ворог зазнає дуже значних втрат. Якщо приблизно порахувати, це близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи наразі не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка і Мар’їнка – найбільша кількість боєзіткнень, найбільш гаряче", – сказав Штупун і зазначив, що наразі противник діє за підтримки бронетехніки, а минулої доби також активно задіював авіацію.

Речник ЗСУ наголосив, що попри "дуже значні" втрати, РФ продовжує підтягувати резерви – Шторм-Z і "новомобілізованих якихось людей не надто навчених".

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"Ставлення командування до них просто як до тварин. Фіксується те, що їх інколи навіть залишають без їжі та води, і вони змушені їсти просто сніг. Багато обморожень наразі. Але чомусь вони йдуть вперед – бояться свого керівництва більше, ніж смерті", – сказав Штупун.

Він додав, що "навіть якось дико" дивитись на відповідні відео, які транслюють українські аеророзвідники.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не рахується із втратами й має змогу підтягувати резерви.

В 59-й бригаді кажуть, що в районі Авдіївки ворог застосовує велику кількість безпілотників різних типів, серед них дрони-камікадзе "Ланцет" і БпЛА-розвідники "Орлан", які "висять у небі весь час".

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