ВСУ: Под Авдеевкой более 40 000 россиян. Много обморожений, едят снег, но идут вперед

Спикер ВСУ рассказал, что со стороны командования РФ отношение к оккупантам на Авдеевском направлении "как к животным", но те все равно идут в бой

Российские оккупанты (Фото: EPA)

На Авдеевском направлении армия РФ сосредоточила более 40 000 оккупантов и на фоне значительных потерь постоянно подтягивает резервы из числа подразделений "Шторм-Z" и свежемобилизованных. Командование иногда оставляет их даже без провизии, но те все равно продолжают идти в бой. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Он отметил, что на Авдеевском направлении РФ сейчас сосредоточила около 40 000 оккупантов, "даже немного больше".

"Враг несет очень значительные потери. Если примерно посчитать, это около 300-400 человек в сутки. Российские террористы сейчас не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка – наибольшее количество боестолкновений, горячее всего", – сказал Штупун и отметил, что сейчас противник действует при поддержке бронетехники, а за прошедшие сутки также активно задействовал авиацию.

Спикер ВСУ подчеркнул, что несмотря на "очень значительные" потери, РФ продолжает подтягивать резервы – Шторм-Z и "новомобилизованных каких-то людей не слишком обученных".

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"Отношение командования к ним просто как к животным. Фиксируется то, что их иногда даже оставляют без еды и воды, и они вынуждены есть просто снег. Много обморожений сейчас. Но почему-то они идут вперед – боятся своего руководства больше, чем смерти", – сказал Штупун.

Он добавил, что "даже как-то дико" смотреть на соответствующие видео, транслируемые украинскими аэроразведчиками.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в ноябре россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.

В 59-й бригаде говорят, что в районе Авдеевки враг применяет большое количество беспилотников разных типов, среди них дроны-камикадзе "Ланцет" и БпЛА-разведчики "Орлан", которые "висят в небе все время".

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