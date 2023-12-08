Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють", одна з бригад Гвардії наступу, показала відео зачистки бліндажа російських окупантів.

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"Наші воїни виявили та зачистили бліндажі окупантів. Жоден "хороший руzzкий" не пережив цю зустріч", – повідомили військові.

В бригаді не уточнили, на якому напрямку фронту і коли саме відбувся бій.

ДОВІДКА. Гвардія наступу – це дев'ять бригад у структурі МВС. Більшість з них були сформовані на базі уже наявних бойових підрозділів Нацгвардії. Виняток – "Сталевий кордон" і об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють". "Лють" була сформована на базі двох полків спецпризначення "Сафарі" та "Цунамі" і батальйону патрульної поліції особливого призначення "Луганськ-1".

За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 337 220 окупантів.

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