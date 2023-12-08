Армія Росії втратила майже 1000 осіб та понад 60 одиниць техніки за добу — зведення

Збройні Сили України "відмінусували" майже 1000 російських окупантів за минулу добу

Армійська авіація ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 990 осіб, 67 одиниць техніки та 12 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що окупаційні війська наступали на всіх основних напрямів східного фронту, Сили оборони утримують позиції Півдні.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 337220 (+990),

– танків – 5626 (+8),

– бойових броньованих машин – 10508 (+26),

– артилерійських систем – 8057 (+12),

– РСЗВ – 919,

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),

– крилатих ракет – 1571 (+0),

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30),

– спеціальної техніки – 1159 (+3)

Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 та Ка-52.

Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка першого дня зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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