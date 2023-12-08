Генштаб: Під Авдіївкою, Бахмутом та Мар'їнкою – пекельні бої, ЗСУ тримаються на півдні – мапа

За даними військових, за останні 24 години на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Найгарячіше – під Авдіївкою, Мар'їнкою та Бахмутом

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупаційні війська наступали по всіх основних напрямках східного фронту, Сили оборони утримують позиції на півдні. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За даними військових, за останні 24 години на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Найгарячіше – під Авдіївкою, Мар'їнкою та Бахмутом.

Сили оборони відбили 30 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького та Первомайського на Авдіївському напрямку.

Карта: deepstate

24 атаки – в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки поблизу Бахмута.

Карта: deepstate

В районах Мар'їнки та Новомихайлівки українські бійці продовжують стримувати росіян, відбито 14 атак.

Карта: deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак окупантів західніше Вербового та Роботиного.

На Мелітопольському напрямку, пишуть військові, продовжують "активними діями" завдавати армії Росії втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На лівобережжі Херсонщини утримують зайняті позиції, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, б'ють по тилах противника.

Українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники та артилеристи уразили станцію радіоелектронної боротьби росіян.

Авдіївка. Росія продовжує запеклі піхотні атаки, посилила активність Су-25 та Ка-52.

Евакуаційна група "Білий ангел", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка першого дня зими.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

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