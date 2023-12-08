Генштаб: Под Авдеевкой, Бахмутом и Марьинкой – адские бои, ВСУ держатся на юге – карта

По данным военных, за последние 24 часа на фронте произошло 89 боевых столкновений. Горячее всего – под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом

Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупационные войска наступали по всем основным направлениям восточного фронта, Силы обороны удерживают позиции на юге. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По данным военных, за последние 24 часа на фронте произошло 89 боевых столкновений. Горячее всего – под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

Силы обороны отбили 30 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького и Первомайского на Авдеевском направлении.

Карта: deepstate

24 атаки – в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки близ Бахмута.

Карта: deepstate

В районах Марьинки и Новомихайловки украинские бойцы продолжают сдерживать россиян, отбиты 14 атак.

Карта: deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отбили восемь атак оккупантов западнее Вербового и Работино.

На Мелитопольском направлении, пишут военные, продолжают "активными действиями" наносить армии России урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На левобережье Херсона удерживают занятые позиции, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.

Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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