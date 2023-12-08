Армия России потеряла почти 1000 человек и более 60 единиц техники за сутки — сводка
Российская армия потеряла 990 человек, 67 единиц техники и 12 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли, что оккупационные войска наступали по всем основным направлениям восточного фронта, Силы обороны удерживают позиции на юге.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 337220 (+990),
— танков — 5626 (+8),
— боевых бронированных машин — 10508 (+26),
— артиллерийских систем — 8057 (+12),
— РСЗО — 919,
— средств ПВО — 605,
— самолетов — 324,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6136 (+20),
— крылатых ракет — 1571 (+0),
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10591 (+30),
— специальной техники — 1159 (+3)
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