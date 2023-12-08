Армия России потеряла почти 1000 человек и более 60 единиц техники за сутки — сводка

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" почти 1000 российских оккупантов за минувшие сутки

Армейская авиация ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 990 человек, 67 единиц техники и 12 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли, что оккупационные войска наступали по всем основным направлениям восточного фронта, Силы обороны удерживают позиции на юге.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 337220 (+990),

— танков — 5626 (+8),

— боевых бронированных машин — 10508 (+26),

— артиллерийских систем — 8057 (+12),

— РСЗО — 919,

— средств ПВО — 605,

— самолетов — 324,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6136 (+20),

— крылатых ракет — 1571 (+0),

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 10591 (+30),

— специальной техники — 1159 (+3)

Авдеевка. Россия продолжает ожесточенные пехотные атаки, усилила активность Су-25 и Ка-52.

Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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