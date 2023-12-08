Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють", одна из бригад Гвардии наступления, показала видео зачистки блиндажа российских оккупантов.

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"Наши воины обнаружили и зачистили блиндажи оккупантов. Ни один "хороший руzzкий" не пережил эту встречу", – сообщили военные.

В бригаде не уточнили, на каком направлении фронта и когда именно произошел бой.

СПРАВКА. Гвардия наступления – это девять бригад в структуре МВД. Большинство из них были сформированы на базе уже имеющихся боевых подразделений Нацгвардии. Исключение – "Сталевий кордон" и объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють". "Лють" была сформирована на базе двух полков спецназначения "Сафари" и "Цунами" и батальона патрульной полиции особого назначения "Луганск-1".

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 337 220 оккупантов.

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