Армія Росії втратила понад 1000 осіб та 69 одиниць техніки за добу — зведення від ЗСУ

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1030 осіб та 69 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 98 бойових зіткнень. Росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Роботиного.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 339850 (+1030),

– танків – 5655 (+19),

– бойових броньованих машин – 10560 (+31),

– артилерійських систем – 8070 (+6),

– РСЗВ – 919,

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),

– крилатих ракет – 1586,

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13),

– спеціальної техніки – 1168 (+6).

Один зі спікерів ЗСУ 8 грудня розповів, що на Авдіївському напрямку армія РФ зосередила понад 40 000 окупантів і на тлі значних втрат постійно підтягує резерви з підрозділів "Шторм-Z" та нещодавно мобілізованих. Командування іноді залишає їх навіть без провізії, але ті йдуть у бій.

На сході, за словами іншого представника ЗСУ, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не зважає на втрати і має можливість підтягувати резерви.

У 59-й бригаді кажуть, що в районі Авдіївки ворог застосовує велику кількість безпілотників різних типів, серед них дрони-камікадзе "Ланцет" та БпЛА-розвідники "Орлан", які "висять у небі весь час".

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