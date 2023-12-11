Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта

Збройні Сили України відбили 49 штурмів лише в районі Авдіївки за минулу добу

Снайпери ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 98 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили п'ять штурмів у районі Тернів, Веселого та Макіївки.

Під Бахмутом провалилися 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, відбито 49 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Також безуспішними були 18 штурмів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Усі атаки загарбників захлинулися біля Вугледара.

У Запорізькій області Сили оборони відбили три атаки в районі Роботиного, у напрямку Мелітополя продовжуються активні дії для виснаження противника.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання утримують зайняті плацдарми, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили армії РФ.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також склад боєприпасів.

Один зі спікерів ЗСУ 8 грудня розповів, що на Авдіївському напрямку армія РФ зосередила понад 40 000 окупантів і на тлі значних втрат постійно підтягує резерви з підрозділів "Шторм-Z" та нещодавно мобілізованих. Командування іноді залишає їх навіть без провізії, але ті однаково йдуть у бій.

На сході, за словами іншого представника ЗСУ, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не зважає на втрати і має можливість підтягувати резерви.

У 59-й бригаді кажуть, що в районі Авдіївки ворог застосовує велику кількість безпілотників різних типів, серед них дрони-камікадзе "Ланцет" та БпЛА-розвідники "Орлан", які "висять у небі весь час".

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