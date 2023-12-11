Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта
Снайпери ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 98 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта

Поблизу Кремінної українські воїни відбили п'ять штурмів у районі Тернів, Веселого та Макіївки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта

Під Бахмутом провалилися 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, відбито 49 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Також безуспішними були 18 штурмів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Усі атаки загарбників захлинулися біля Вугледара.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта

У Запорізькій області Сили оборони відбили три атаки в районі Роботиного, у напрямку Мелітополя продовжуються активні дії для виснаження противника.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання утримують зайняті плацдарми, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили армії РФ.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, на Авдіївку було майже 50 штурмів — карта

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також склад боєприпасів.

  • Один зі спікерів ЗСУ 8 грудня розповів, що на Авдіївському напрямку армія РФ зосередила понад 40 000 окупантів і на тлі значних втрат постійно підтягує резерви з підрозділів "Шторм-Z" та нещодавно мобілізованих. Командування іноді залишає їх навіть без провізії, але ті однаково йдуть у бій.
  • На сході, за словами іншого представника ЗСУ, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не зважає на втрати і має можливість підтягувати резерви.
  • У 59-й бригаді кажуть, що в районі Авдіївки ворог застосовує велику кількість безпілотників різних типів, серед них дрони-камікадзе "Ланцет" та БпЛА-розвідники "Орлан", які "висять у небі весь час".

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