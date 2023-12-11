Генштаб: Россия наступает по всему фронту, на Авдеевку было почти 50 штурмов — карта

Вооруженные Силы Украины отбили 49 штурмов только в районе Авдеевки за минувшие сутки

Снайперы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили пять штурмов в районе Тернов, Веселого и Макеевки.

Под Бахмутом провалились 13 атак врага в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Одновременно ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, отбито 49 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского.

Также безуспешными были 18 штурмов в районах Марьинки и Новомихайловки. Все атаки захватчиков захлебнулись около Угледара.

В Запорожской области Силы обороны отбили три атаки в районе Работино, в направлении Мелитополя продолжаются активные действия для истощения противника.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения удерживают занятые плацдармы, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы армии РФ.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также склад боеприпасов.

Один из спикеров ВСУ 8 декабря рассказал, что на Авдеевском направлении армия РФ сосредоточила более 40 000 оккупантов и на фоне значительных потерь постоянно подтягивает резервы из подразделений "Шторм-Z" и недавно мобилизованных. Командование иногда оставляет их даже без провизии, но те все равно идут в бой.

На востоке, по словам другого представителя ВСУ, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.

В 59-й бригаде говорят, что в районе Авдеевки враг применяет большое количество беспилотников разных типов, среди них дроны-камикадзе "Ланцет" и БпЛА-разведчики "Орлан", которые "висят в небе все время".

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