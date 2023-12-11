Армия России потеряла более 1000 человек и 69 единиц техники за сутки — сводка от ВСУ

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1030 человек и 69 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли, что на фронте произошло 98 боевых столкновений. Россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара и Работино.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 339850 (+1030),

— танков — 5655 (+19),

— боевых бронированных машин — 10560 (+31),

— артиллерийских систем — 8070 (+6),

— РСЗО — 919,

— средств ПВО — 605,

— самолетов — 324,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6154 (+18),

— крылатых ракет — 1586,

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 10636 (+13),

— специальной техники — 1168 (+6)

Один из спикеров ВСУ 8 декабря рассказал, что на Авдеевском направлении армия РФ сосредоточила более 40 000 оккупантов и на фоне значительных потерь постоянно подтягивает резервы из подразделений "Шторм-Z" и недавно мобилизованных. Командование иногда оставляет их даже без провизии, но те все равно идут в бой.

На востоке, по словам другого представителя ВСУ, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.

В 59-й бригаде говорят, что в районе Авдеевки враг применяет большое количество беспилотников разных типов, среди них дроны-камикадзе "Ланцет" и БпЛА-разведчики "Орлан", которые "висят в небе все время".

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