ВСУ: РФ пошла вперед под Авдеевкой и Марьинкой – с колоннами техники, в том числе и новой

По словам спикера ВСУ Штупуна, оккупанты сейчас бросают в бой технику, однако личный состав РФ уже подтягивают порой даже без экипировки

Иллюстративное фото: ДШВ

Российские оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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"Очень чувствуется [усиление боевых действий со стороны РФ]. Враг пошел вперед, вчера начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники – как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях. Активно применял авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы", – сказал представитель ВСУ.

По словам Штупуна, вблизи Авдеевки россияне пытаются идти вперед как на севере, так и на юге.

"Идут колоннами бронетехники. То есть и танки, и БМП, и БТРы. За вчера наши воины уничтожили 11 российских танков и 15 бронемашин – это полностью уничтожили. Еще есть поврежденная техника, которую потом дожигают наши аэроразведчики", – сообщил спикер ВСУ.

По его словам, это как старая техника вроде бронетранспортеров МТ-ЛБ, так и новая – например, "достаточно редкие как для России" БТР-90, новые бронемашины. На Запорожском направлении недавно была уничтожена российская БМД-4 2015-2016 годов выпуска.

"Враг бросает вперед не только старое, но уже и новое", – сказал Штупун.

Он отметил, что россияне продолжают подтягивать резервы, но уже фиксируются случаи, когда для восполнения потерь прибывает неэкипированный личный состав, вынужденный снимать шлемы, бронежилеты и другие средства защиты со своих раненых и убитых.

Спикер ВСУ подчеркнул, что "наступление продолжается". Сегодня уже было отбито 36 атак россиян восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, а также в районе Первомайского и Невельского.

В районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Силы обороны сегодня отбили 12 атак оккупантов.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не считается с потерями и имеет возможность подтягивать резервы.

По словам Сырского, потери ВСУ в районах Купянска, Кременной и Бахмута примерно в восемь раз меньше российских.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили около 339 850 оккупантов.

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