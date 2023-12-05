Авдіївка. Степове повністю контролюється ЗСУ, окупанти не заходили на коксохім – МВА

"Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам одну-єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому", – сказав Барабаш

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, аби перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку. Про це повідомив глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Радіо Свобода.

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"Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам одну-єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому. Сказати, що вони його контролюють, це буде повна неправда. Буквально вчора-позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Зараз повністю Степове контролюють ЗСУ", – сказав він.

Степове на карті Deepstate

За його словами, попри погоду, загарбники "майже цілодобово" намагаються проводити свої штурмові дії у напрямку Авдіївського коксохімічного заводу різною кількістю груп, що відрізняються за своїм складом.

Барабаш зазначив, що окупантам жодного разу не вдалося зайти на Авдіївський коксохім.

"Іноді справді вони [групи окупантів] доходять навіть до паркану Авдіївського коксохімзаводу. Але ж… Теж пишуть вони дуже часто, "ми зайшли на коксохім", "нам залишилося два дні, три дні – коксохім буде повністю наш". Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили", – зазначив глава МВА.

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