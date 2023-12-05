Авдіївка. Степове повністю контролюється ЗСУ, окупанти не заходили на коксохім – МВА
Російські окупанти намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, аби перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку. Про це повідомив глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Радіо Свобода.
"Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам одну-єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому. Сказати, що вони його контролюють, це буде повна неправда. Буквально вчора-позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Зараз повністю Степове контролюють ЗСУ", – сказав він.
За його словами, попри погоду, загарбники "майже цілодобово" намагаються проводити свої штурмові дії у напрямку Авдіївського коксохімічного заводу різною кількістю груп, що відрізняються за своїм складом.
Барабаш зазначив, що окупантам жодного разу не вдалося зайти на Авдіївський коксохім.
"Іноді справді вони [групи окупантів] доходять навіть до паркану Авдіївського коксохімзаводу. Але ж… Теж пишуть вони дуже часто, "ми зайшли на коксохім", "нам залишилося два дні, три дні – коксохім буде повністю наш". Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили", – зазначив глава МВА.
Дивіться також: Авдіївський коксохім: ЗСУ показали, який вигляд має завод, врятували прапор "Шахтаря" – відео
- Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, котрі не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 18 атак загарбника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.
- Евакуаційна група "Білий янгол", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка у перший день зими.
- WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що у районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.
Читайте також: Авдіївка. ЗСУ: Через негоду менше дронів окупантів, але більше авіаударів