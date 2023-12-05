Авдеевка. Степное полностью контролируется ВСУ, оккупанты не заходили на коксохим – ГВА

"Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам один-единственный путь. Очень яростные бои продолжаются на Степном", – сказал Барабаш.

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода.

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"Понятно, почему они это делают, почему для них очень важно Степное. Хотят перерезать логистику. Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам один-единственный путь. Очень жестокие бои продолжаются на Степном. Сказать, что они его контролируют, это будет полная неправда. Буквально вчера-позавчера были столь очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет. Сейчас полностью Степное контролируется ВСУ", – сказал он.

Степное на карте Deepstate

По его словам, несмотря на погоду, захватчики "почти круглосуточно" пытаются проводить свои штурмовые действия по направлению к Авдеевскому коксохимическому заводу разным количеством групп, отличающимся по своему составу.

Барабаш отметил, что оккупантам ни разу не удалось зайти на Авдеевский коксохим.

"Иногда действительно они [группы оккупантов] доходят даже до забора Авдеевского коксохимзавода. Но ведь тоже пишут они очень часто, "мы зашли на коксохим", "нам осталось два дня, три дня – коксохим будет полностью наш". Это не соответствует действительности. Ни разу на коксохим они не заходили", – отметил глава МВА.

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Генштаб ВСУ сообщил, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 18 атак захватчика в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

Эвакуационная группа "Белый ангел", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

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