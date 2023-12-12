Армія Росії втратила 800 осіб та 44 одиниці техніки за добу — зведення від ЗСУ
Російська армія втратила 800 осіб та 44 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 89 бойових зіткнень, водночас 42 атаки окупантів українські бійці відбили під Авдіївкою.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 340650 (+800),
- танків – 5664 (+9),
– бойових броньованих машин – 10579 (+19),
- артилерійських систем – 8073 (+3),
- РСЗВ – 919,
- засобів ППО – 605,
- літаків – 324,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
- крилатих ракет – 1596 (+10),
- кораблів/катерів – 22,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14),
- спеціальної техніки – 1170 (+2).
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. Байден каже, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.
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