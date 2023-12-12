Генштаб: Росія зосереджує зусилля на Авдіївці, там відбито половину загальних атак – карта

Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Водночас 42 атаки окупантів українські бійці відбили під Авдіївкою

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська наполегливо намагаються оточити Авдіївку, проте Сили оборони відбивають ворожі атаки. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Водночас 42 атаки окупантів українські бійці відбили під Авдіївкою. Там ворог наступав східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

Карта: deepstate

В районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки відбито 14 атак росіян. Стільки ж – під Бахмутом, а саме: в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного.

Карта: deepstate

Карта: deepstate

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки.

На півдні українські військові відбили три атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

У напрямку Мелітополя ЗСУ активними діями продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі та техніці.

На лівому березі Дніпра Сили оборони завдають вогневого ураження по тилах росіян.

Українська авіація двічі вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетники та артилеристи уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не зважає на втрати й має змогу підтягувати резерви.

За словами Сирського, втрати ЗСУ в районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута приблизно у вісім разів менші за російські.

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