Генштаб: Россия сосредотачивает усилия на Авдеевке, там отбита половина общих атак – карта

Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений. При этом 42 атаки оккупантов украинские бойцы отбили под Авдеевкой

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска настойчиво пытаются оцепить Авдеевку, однако Силы обороны отбивают вражеские атаки. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений. При этом 42 атаки оккупантов украинские бойцы отбили под Авдеевкой. Там враг наступал восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского.

Карта: deepstate

В районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки отбиты 14 атак россиян. Столько же – под Бахмутом, а именно: в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного.

Карта: deepstate

Карта: deepstate

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки.

На юге украинские военные отразили три атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

В направлении Мелитополя ВСУ активными действиями продолжают наносить оккупантам потери в живой силе и технике.

На левом берегу Днепра Силы обороны наносят огненное поражение по тылам россиян.

Украинская авиация дважды ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не учитывает потери и имеет возможность подтягивать резервы.

По словам Сырского, потери ВСУ в районах Купянска, Кременной и Бахмута примерно в восемь раз меньше российских.

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