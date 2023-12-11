47 окрема механізована бригада "Маґура" показала відео зі знищенням російського танка у районі Степового на Авдіївському напрямку.

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"Окупанти думали, що через погодні умови вдасться проскочити непоміченими. Але їх дитячу наявність, в прямому сенсу цього слова, розбила рота ударних БпЛА 47 ОМБр", – йдеться у повідомленні.

У бригаді зауважили, що один такий танк коштує, залежно від комплектації, до $3 млн, а ударний дрон – 20 000 грн.

"Це вагомий аргумент, чому потрібно донатити нашим воїнам", – підсумували у бригаді.

На відео зафільмовано російський танк у вогні.

5 грудня глава Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, аби перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня речник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувались на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, протягом листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не зважає на втрати й має змогу підтягувати резерви.

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