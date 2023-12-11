47 отдельная механизированная бригада "Маґура" показала видео с уничтожением российского танка в районе Степового на Авдеевском направлении.

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"Оккупанты думали, что из-за погодных условий удастся проскочить незамеченными. Но их детскую наивность, в прямом смысле этого слова, разбила рота ударных БпЛА 47 ОМБр", – говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что один такой танк стоит в зависимости от комплектации до $3 млн, а ударный дрон – 20 000 грн.

"Это весомый аргумент, почему нужно донатить нашим воинам", – подытожили в бригаде.

На видео запечатлен российский танк в огне.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степовое на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли в Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

На востоке, по словам представителя ВСУ Фитьо, в течение ноября россияне потеряли около 11 000 оккупантов, однако РФ не учитывает потери и имеет возможность подтягивать резервы.

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