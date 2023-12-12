Армия России потеряла 800 человек и 44 единицы техники за сутки — сводка от ВСУ
Российская армия потеряла 800 человек и 44 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 89 боевых столкновениях, при этом 42 атаки оккупантов украинские бойцы отбили под Авдеевкой.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 340650 (+800),
— танков — 5664 (+9),
— боевых бронированных машин — 10579 (+19),
— артиллерийских систем — 8073 (+3),
— РСЗО — 919,
— средств ПВО — 605,
— самолетов — 324,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6163 (+9),
— крылатых ракет — 1596 (+10),
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10650 (+14),
— специальной техники — 1170 (+2).
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
- Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.
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