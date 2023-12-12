Армия России потеряла 800 человек и 44 единицы техники за сутки — сводка от ВСУ

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 800 человек и 44 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли о 89 боевых столкновениях, при этом 42 атаки оккупантов украинские бойцы отбили под Авдеевкой.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 340650 (+800),

— танков — 5664 (+9),



— боевых бронированных машин — 10579 (+19),

— артиллерийских систем — 8073 (+3),

— РСЗО — 919,

— средств ПВО — 605,

— самолетов — 324,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6163 (+9),

— крылатых ракет — 1596 (+10),

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 10650 (+14),

— специальной техники — 1170 (+2).

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

Читайте также: WSJ: В НАТО надежда, что в 2024-м ВСУ смогут сдерживать РФ, а инициативу перехватят в 2025-м