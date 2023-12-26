Министр обороны Британии: Ну и где "патовая ситуация"? РФ потеряла 20% ЧФ за четыре месяца

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии показывает, что утверждения о "тупиковой ситуации" на фронте ошибочны – министр обороны Британии

Грант Шаппс (Фото - EPA)

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии показывает, что утверждения о "тупиковой ситуации" на фронте ошибочны. Об этом написал в X (Twitter) министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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"Очередное уничтожение корабля путинского флота демонстрирует, что те, кто считает, будто война (против вторжения России в Украину. – Ред.) зашла в тупик, ошибаются! Они не заметили, что за последние четыре месяца уничтожено 20% Черноморского флота России", – написал министр.

Он отметил, что сейчас доминирование России в Черном море "поставлено под сомнение", а новая морская коалиция во главе с Великобританией и Норвегией "поможет гарантировать победу Украины на море".

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Утром 26 декабря в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии был уничтожен тактической авиацией.

Судя по намекам военных, для его уничтожения были применены британские дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Видео последствий удара по Феодосии можно посмотреть здесь.

13 сентября 2023 года в результате ночной атаки на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ. В ГУР утверждают, что, с большой вероятностью, они не подлежат восстановлению.

Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило британское издание Sky News.

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