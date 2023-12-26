В российских и украинских Telegram-каналах, освещающих события во временно оккупированном Крыму, появилось видео момента удара украинской авиации по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".

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В ночь на 26 декабря российская военная пропаганда и украинские ресурсы заявили о "мощных взрывах" в районе Феодосийского порта.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за успешную работу и заявил о попадании в "Новочеркасск".

Впоследствии спикер ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильная детонация.

Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

СПРАВКА "Новочеркасск" (БДК-46) – большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. "Новочеркасск" (БДК-46) – большой десантный корабль проекта 775, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

4 ноября 2023 года стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Затока" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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